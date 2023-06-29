В Белгороде сократят число пунктов выдачи гуманитарной помощи

Пункт у КЦ «Октябрь» с понедельника закроется. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 29 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в пунктах выдачи гуманитарной помощи, которые расположены в Белгороде, на сегодняшний день сократился поток желающих получить помощь.

- С 3 июля сократим их численность до двух. ТЦ «5 звезд» и КЦ «Октябрь» с понедельника закроются. Завтра, 30 июня, все четыре пункта работают в привычном режиме, в субботу - воскресенье, как и всегда, занимаемся распределением пришедшей гуманитарной помощи, даем возможность немножко отдохнуть волонтерам, а с понедельника «Космос» и ЦМИ заработают в плановом режиме.