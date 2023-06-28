Белгородский губернатор вручил ключи от квартир семьям с детьми-инвалидами

Две семьи из Белгорода готовятся отмечать новоселье. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Программа по решению жилищных проблем для семей с детьми-инвалидами в Белгородской области продолжает развиваться. Сегодня еще две семьи готовы отмечать новоселье. Губернатор Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья Лавровым и Фоминым.

- Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается наш регион, мы продолжаем выполнять взятые на себя ранее обязательства. Так, сегодня вручил ключи от новых квартир двум семьям из города Белгорода, в которых воспитываются детки с инвалидностью. От всей души еще раз поздравляю новоселов! Счастья, здоровья, добра, и чтобы новое жилье принесло только радость! – поделился глава региона в соцсети.

Квартиры подбиралось с учетом прикрепления семьи к медицинским, реабилитационным и образовательным учреждениям. Новую жилплощадь по достоинству оценили и дети, и взрослые: просторные и светлые комнаты, расположение на нижних этажах, что является большим преимуществом в силу доступной среды.