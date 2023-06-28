Вячеслав Гладков открыл новый ФОК в Белгородском районе

В Белгородском районе открылся новый ФОК с ледовой ареной. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, в поселке Майский Белгородского района открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной «Победа».

- Наша с вами задача – не просто обучить детей бегать и прыгать, а воспитать настоящих спортсменов, патриотов своей страны и малой родины. Мы все очень ждали открытия этого нового спортивного объекта в Майском. Вместе с жителями региона выбирали ему название в ходе голосования. Важно, чтобы и дети, и взрослые имели возможность для занятий любимыми видами спорта в удобное время. Я думаю, что этот ФОК с ледовой ареной получился настолько крутым, что даже жители больших городов позавидуют. Желаю больше спортивных побед вам, друзья! – поприветствовал губернатор Гладков.

В новом спорткомплексе площадью 6500 кв. м. расположены ледовое поле, просторный универсальный спортивный зал, зал для занятий единоборствами, аэробикой и хореографией и тренажерный зал. Максимальная пропускная способность объекта – 192 человека в смену. Комплекс адаптирован для людей с ограничениями по здоровью. В ФОКе планируют также помимо тренировок проводить различные соревнования.