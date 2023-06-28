Белгородский студент пытался дать взятку за оценку, но деньги к преподавателю не попали

. Фото: "КП" Архив

В Белгороде студент одного из вузов пойдет под суд за покушение на дачу взятки. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

Следователи установили, что 22-летний белгородец решил дать взятку преподавателю вуза за отличную оценку, не сдавая при этом никаких экзаменов. Молодой человек собрал 15 500 рублей и передал посреднику, который в свою очередь обещал «уладить дело». Однако деньги до преподавателя так и не дошли. Действиям посредника также будет дана правовая оценка.

В отношении студента возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.