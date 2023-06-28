В Белгороде бойцов ОМОН наградили за поиск и ликвидацию авиабомбы

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Белгороде Герой России наградил бойцов ОМОН «Острог», которые в апреле этого года принимали участие в ликвидации последствий ЧС на территории областного центра, сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии.

Напомним, над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Росгвардейцы приняли участие в поиске и ликвидации ФАБ-500.

За особые отличия, проявленные при несении боевой службы, выполнении служебно-боевых задач, задач по обезвреживанию взрывоопасных предметов медалью «За проявленную доблесть» III степени был отмечен майор полиции Алексей Т., медалью «За разминирование» награждены - старший прапорщик полиции Юрий Т. и прапорщик полиции Евгений Р.