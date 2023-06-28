Белгородцы могут онлайн записаться к нотариусу. Фото: из открытых источников

Белгородская область вошла в число восьми пилотных регионов, где жители могут онлайн записаться к нотариусу. Сделать этом можно через портал Госуслуг. Сам сервис бесплатный, а вот услуги нотариуса все же придется оплатить по установленным законом тарифам.

Запись к специалисту займет всего пару минут. Нужно зайти на Госуслуги и выбрать нотариальное действие, например, удостоверение договора дарения или согласия на продажу имущества. Далее Госуслуги подскажут, какие документы потребуются для приема. Пользователь может сразу прикрепить их копии и отправить на предварительную проверку нотариусу. Если что-то не так, уведомление от нотариуса поступит в личный кабинет. Далее нужно выбрать нотариуса, дату и время приема и записаться. Также по желанию можно попросить нотариуса прислать результат услуги в свой личный кабинет в электронном виде.

На сегодняшний день в Белгородской области к сервису подключены 77 нотариусов из 82-х. Оставшиеся специалисты находятся в процессе подключения.