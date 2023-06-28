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НовостиОбщество28 июня 2023 14:07

Росгвардейцы объяснили белгородцам порядок действий при утрате и обнаружении оружия

При добровольной сдаче найденных вооружений предусмотрено денежное вознаграждение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
При добровольной сдаче найденного оружия предусмотрено денежное вознаграждение.

При добровольной сдаче найденного оружия предусмотрено денежное вознаграждение.

Белгородцам напоминают, что при обнаружении утраченного оружия важно, не трогая его, сразу же оповестить правоохранителей, например, по телефону единой службы спасения 112. Кроме того, за сдачу найденных и незаконно хранящихся предметов вооружения в регионе предусмотрено денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей.

Есть также и наказание в виде лишения свободы за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия. Каждый владелец обязан не позднее суток, сообщить в Росгвардию об утрате зарегистрированного оружия. Сокрытие подобного происшествия может повлечь уголовную ответственность.

- Наказание за несоблюдение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее его утрату, включает административный штраф и может повлечь лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до 3 лет. Однако сокрытие факта утраты способно привести владельца оружия в места лишения свободы. Поэтому важно как можно скорее сообщить нам о происшествии, чтобы принять меры к розыску предметов, являющихся источником повышенной опасности, – пояснил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Белгородской области подполковник полиции Сергей Несмачный.