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НовостиОбщество28 июня 2023 13:42

Больше 2000 белгородских пенсионеров с начала сезона посетили бесплатные экскурсии

Поездки по Белгородской области осуществляются в рамках проекта «К соседям в гости»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @belregion_ru.

Фото: @belregion_ru.

В рамках регионального проекта «К соседям в гости» сегодня в мини-путешествие по Белгородской области съездили две группы из Белгорода. Бесплатные экскурсии для жителей старшего поколения организовали в Белгородский и Чернянский районы.

Организаторы подготовили специальную адаптированную программу по интересным местам, промышленным бизнес-предприятиям, учреждениям образования и культуры. Кроме того, для участников экскурсий организован трансфер и обед.

Отметим, проект «К соседям в гости» позволяет жителям старшего возраста знакомиться с природными, промышленными, историческими, православными и культурными памятниками Белгородской области. С начала сезона уже около 2 тысяч белгородцев посетили бесплатные экскурсии по региону.

Проект продлится до 31 августа 2023 года. Записаться на экскурсию можно в органах соцзащиты по месту жительства.