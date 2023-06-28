Белгородские кикбоксеры заняли призовые места в Анапе

Пятеро воспитанников спортшколы №1 из Белгорода представляли наш регион на соревнованиях по кикбоксингу в рамках Межрегионального фестиваля боевых искусств «Содружество». Состязания по дисциплинам «лайт-контакт» и «поинтфайтинг» прошли на черноморском побережье в Анапе.

Побороться за звание лучшего в этом году съехались полторы тысячи спортсменов из 12 регионов страны по шести видам боевых искусств.

По итогам турнира каждый из пяти белгородцев завоевал медаль различного достоинства. В дисциплине «поинтфайтинг» победителем стал Сергей Плетцер. Серебро соревнований завоевал Артем Захаров, бронзу - Максим Милькин. Помимо этого, Артем Курбин был награжден двумя бронзовыми наградами по обеим дисциплинам.