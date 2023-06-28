29 июня в Белгороде потеплеет, но дожди не прекратятся

Днем местами возможны грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам белгородских синоптиков, в четверг, 29 июня, на всей территории региона снова будет облачно, сыро и прохладно. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

Ночью ожидается небольшой южный ветер 4-9 м/с, днем воздушные массы будут передвигаться с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. По региону температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем от 18 до 23 градусов со знаком плюс.

В областном центре ночью 13-15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о безопасности во время грозы. Если непогода застала вас на улице держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций.