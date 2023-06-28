Больше 180 миллионов поступило в бюджет мэрии Белгорода от оплаты парковок

В Белгороде доходная часть в бюджет от оплаты парковок и штрафов в прошлом году превысила расходую больше чем 70% и составила 182,5 миллионов рублей. Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что финансовые показатели радуют, однако не стоит делать платные парковочные пространства точками заработка.

Чиновник предложил пустить эти средства на целевое использование. Глава администрации считает, что белгородцы должны понимать, куда идут деньги, собранные в результате работы парковочного пространства.

«Например, средства можно направлять на разметку, обустройство остановок и ремонт подземных переходов», - отметил Валентин Демидов.