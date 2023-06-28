На клумбах Белгорода озеленители высадили порядка 400 тысяч растений

Завершить озеленение в Белгороде планируют до 10 июля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Дизайнеры продолжают активную работу над цветочным оформлением областного центра. Как отметила главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова, сейчас на клумбах Белгорода уже высажено 357 тысяч однолетников, почти 13 тысяч многолетников, 28 тысяч кустарников. А также озеленители уложили порядка 7 тысяч квадратных метров рулонного газона.

Однако некоторые работы пришлось сдвинуть на более поздний срок. Это связано и с переносом сроков закупки, и с долгим в этом году цветением тюльпанов. Завершить озеленение в Белгороде планируют до 10 июля.

- Для того, чтобы сохранить луковицы и использовать их в дальнейшем, необходимо было дать им вызреть. В этом году была довольно холодная весна, тюльпаны цвели долго, но и созревали тоже долго. Если выкапывать тюльпаны сразу после окончания цветения, то луковицы выбрасывают, они не годятся для дальнейшего цветочного оформления. Мы планировали и дальше использовать данный посадочный материал, поэтому сроки выхода на объекты пришлось сдвинуть, - рассказала главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поручил проработать вопрос по обеспечению города посадочным материалом своими силами. Он отметил, что работа по цветочному оформлению должна быть выстроена системно.