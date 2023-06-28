Белгородская область попала обстрелы ВСУ 37 раз 27 июня

В результате обстрелов никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал статистику обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Так, 27 июня, атаке подверглись пять муниципалитетов региона. Никто не пострадал.

В Белгородском районе под обстрел попали Нехотеевка, Журавлевка и Наумовка. По населенным пунктам было выпущено 9, 3 и 2 артиллерийских снаряда соответственно.

В селе Долгое Валуйского округа было сброшено 4 снаряда с беспилотника. Повреждена крыша на сельхозпредприятии.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда. 8 минометных снарядов выпущено по селу Терезовка в Шебекинском городском округе.

Из гранатомета обстреляли окраину села Безымено Грайворонского горокруга – зафиксировано 7 выстрелов. В поселке Горьковский противник сбросил с дрона 2 взрывных устройства. В результате поврежден один из инфраструктурных объектов и около 220 жителей временно остались без воды. Сейчас водоснабжение восстановлено.