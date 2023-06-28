Половина крышных котельных в Белгороде нуждается в ремонте

В Белгороде уже несколько лет существует проблема с крышными котельными. В зимний период зачастую происходят сбои в их работе. Городские власти планирую постепенно уйти от их использования. Однако пока не на всех домах это возможно.

На сегодняшний день в Белгороде крышные котельные используются в 34 многоквартирных домах. Суммарно в них проживает порядка 5,6 тысяч белгородцев. Половине этих котельных необходим капремонт.

По словам замглавы администрации по вопросам ЖКХ Александра Лоскутова, основным недостатком крышных котельных является недоукомплектованность энергооборудованием. Кроме того, на работу влияет отсутствие некоторых контроллеров и панелей управления. Из-за этого сейчас котельные могут работать в среднем лишь на 62 % от своей мощности.

Специалисты уже приступают к ремонту оборудования и планируют закончить работы к 1 сентября.