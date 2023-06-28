Больше 230 парковок в Белгороде могут стать платными

На сегодняшний день 231 парковка вдоль улиц и 8 плоскостных парковок перегружены и нуждаются в администрировании. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В ходе ежемесячного оперативного совещания в администрации Белгорода обсудили развитие платного парковочного пространства. Как выяснили специалисты, исследовавшие загруженность муниципальных парковок, в областной столице есть 26 участков улиц, требующих снижения нагрузок стоянки транспорта.

На сегодняшний день 231 парковка вдоль улиц и 8 плоскостных парковок перегружены и нуждаются в администрировании.

- Это те зоны, где трудно припарковаться, и, как следствие, фиксируется большое количество нарушений остановки и стоянки машин, - пояснили в мэрии Белгорода.

Также в администрации областного центра напомнили, что в прошлом году значительно снизилась стоимость абонементов для резидентов и нерезидентов. Так, абонемент для резидентов стоит от 800 рублей до 1500 рублей в год. Введена система дифференцированной почасовой оплаты. В нескольких зонах стоимость снижена до 20 рублей. Максимальная стоимость часа составляет 30 рублей. Кроме того, была создана единая цифровая карта платных парковок, на которой для удобства белгородцев внесены и частные паркинги.