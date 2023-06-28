В МЧС назвали причины пожара в многоэтажке в Белгороде

Причиной пожара МКД в Белгороде стало нарушение эксплуатации электрооборудования.

В центре Белгорода продолжают восстанавливать купол многоэтажного дома на Свято-Троицком бульваре после пожара. Напомним, ЧП там произошло в ночь с 16 на 17 июня.

В региональном МЧС сообщили, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

На сегодняшний день специалисты уже завершают демонтаж поврежденного оборудования. Новое должны поставить через 8 недель. В итоге ремонт планируют закончить до 1 сентября. Работы находятся на личном контроле мэра Белгорода Валентина Демидова.

Также строителям предстоит укрепить несущие конструкции сгоревшего купола. Об этом после обследования сгоревшей конструкции сообщили специалисты БГТУ им. Шухова. Они также дали рекомендации по материалам, из которых нужно восстанавливать объект.