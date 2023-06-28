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НовостиОбщество28 июня 2023 8:15

В Белгородской области больше 730 выпускников подали заявления в ссузы онлайн

Документы на поступление в колледжи и техникумы можно подать на портале Госуслуг
Наталия ИЛЮШНИКОВА
К сервису подключены более 1100 колледжей в 36 региона России.

К сервису подключены более 1100 колледжей в 36 региона России.

Порядка 730 абитуриентов Белгородской области уже определились с местом учебы и подали документы в колледжи и техникумы, не выходя из дома. Направить пакет документов можно через портал Госуслуги.

Примечательно, что заявки можно подавать в неограниченное количество учебных заведений. На сегодняшний день к сервису подключены более 1100 колледжей в 36 региона России. Сразу же онлайн можно выбрать и форму обучения, и специальность.

После отправки заявки в личный кабинет на Госуслугах будет приходить информация обо всех этапах ее рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах.

На очную форму обучения для творческих специальностей сроки подачи заявлений — до 10 августа, для остальных — до 15 августа. Если останутся свободные места на очную форму обучения, прием документов будет продлен до 25 ноября.