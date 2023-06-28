В отношении белгородских военнослужащих приостановят исполнительное производство. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области военнослужащие могут рассчитывать на приостановку исполнительного производства в их отношении. Это касается мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо направить ходатайство в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе и онлайн через портал Госуслуг.

Исполнительно производство не будет приостановлено лишь в случаях, связанных с алиментными обязательствами и при возмещении вреда в связи со смертью кормильца.