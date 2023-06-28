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НовостиОбщество28 июня 2023 7:50

В отношении белгородских военнослужащих приостановят исполнительное производство

Для этого необходимо подать ходатайство в территориальный орган ФССП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В отношении белгородских военнослужащих приостановят исполнительное производство.

В отношении белгородских военнослужащих приостановят исполнительное производство.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области военнослужащие могут рассчитывать на приостановку исполнительного производства в их отношении. Это касается мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо направить ходатайство в подразделение судебных приставов территориального органа ФССП России по месту ведения исполнительного производства любым удобным способом, в том числе и онлайн через портал Госуслуг.

Исполнительно производство не будет приостановлено лишь в случаях, связанных с алиментными обязательствами и при возмещении вреда в связи со смертью кормильца.