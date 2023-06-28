В Белгородской области обновили дороги, которые не ремонтировались 15 лет. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губкинский городской округ Белгородской области выполнил весь объем по ремонту дорог, запланированный на 2023 год. В общей сложности в нормативное состояние приведено 12,5 км дорожного покрытия. Работы были выполнены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

- В первую очередь, это дороги, которые находились в районе ИЖСгорода Губкина. Там, где дороги очень долго не ремонтировались, например, микрорайон Лукьяновка 15 лет не знал ремонта на этих дорогах. В Салтыково, еще один микрорайон, привели в порядок дорожное покрытие. Очень важный микрорайон, потому что дорога идет на пляж и очень востребована в летний период, - отметил губернатор Гладков.