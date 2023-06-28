Белгородцы пожаловались на нескошенную траву, в которой можно «спрятать танк»

Жительница Белгорода во время вечернего прямого эфира 27 июня обратилась к губернатору с просьбой решить вопрос по покосу травы. Женщина выразила предположение, что без команды губернатора ни одна структура области работать не будет. По словам белгородки, в микрорайоне ИЖС трава уже выше человеческого роста, «скоро можно будет танк прятать».

Вячеслав Гладков согласился с тем, что проблема с покосом травы есть. Он отметил, что подобное обращение от жителей микрорайонов ИЖС и окраин областного центра уже не первое.

- Согласен с тем, что есть проблема с покосом травы в микрорайонах ИЖС по окраинам города. Сделал замечание мэру Белгорода Валентину Демидову — такого быть не должно. Знаю, что сегодня-завтра этот вопрос будет решен, - сказал губернатор.