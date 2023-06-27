12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в Белгородской области за неделю

Все неразорвавшиеся боеприпасы взрывотехники изъяли и транспортировали на специальный полигон для дальнейшей ликвидации. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

20 июня взрывотехники трижды выезжали по полученным от населения сообщениям об опасных находках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В селе Дальняя Игуменка Корочанского района очевидец обнаружил четыре артиллерийских снаряда 76 мм и одну артиллерийскую мину 82 мм, в Белгороде была найдена граната Ф-1 и такая же граната была обнаружена в городе Строитель Яковлевского городского округа на приусадебном участке.

21 июня в хуторе Думное Прохоровского района агроном нашел в поле артиллерийскую мину 81 мм. В селе Верхне-Чуфичево Старооскольского городского округа рабочий, проводя земляные работы, нашел взрыватель к артиллерийскому снаряду. 23 июня в Валуйках на территории частного дома собственник участка обнаружил артиллерийский снаряд 76 мм. А в Белгороде при земляных работах была найдена артиллерийская мина 81 мм. 25 июня в селе Васильевка Прохоровского района хозяин частного домовладения на огороде наткнулся на артиллерийский снаряд 76 мм. Все неразорвавшиеся боеприпасы взрывотехники изъяли и транспортировали на специальный полигон для дальнейшей ликвидации.