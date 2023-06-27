В белгородском пруду «Надежда» утонул мужчина

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

24 июня было зарегистрировано происшествие на воде в Вейделевском районе. В час ночи на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение от мужчины. Он объяснил, что поздно ночью приехал на пруд в село Саловка вместе с другом, чтобы заняться подводной охотой. Но спустя некоторое время после погружения мужчина обнаружил, что уже долго не видел своего товарища. После самостоятельных поисков, которые оказались безуспешными, встревоженный долгим отсутствием приятеля он вышел на берег и позвонил в «Службу спасения».

В 16:00 сотрудники чрезвычайного ведомства извлекли из пруда «Надежда» тело мужчины 1974 года рождения. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращается к жителям региона: строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев на водоемах. Помните: рыбачить в темное время суток опасно. Не забывайте перед уходом на промысел сообщать родным и близким о месте рыбалки и о времени возвращения.