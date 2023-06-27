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НовостиПроисшествия27 июня 2023 19:42

Белгородские автоинспекторы отвезли в больницу мужчину, который отрезал себе два пальца

К счастью, стражи порядка сработали оперативно
Алексей СЕРГУНИН
Во время работ по дому случайно мужчина отрезал себе два пальца болгаркой и самостоятельно не мог добраться до лечебного учреждения.

Во время работ по дому случайно мужчина отрезал себе два пальца болгаркой и самостоятельно не мог добраться до лечебного учреждения.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 27 июня, к инспекторам ДПС на улице Волчанской в Белгороде обратился мужчина с просьбой о помощи. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Он объяснил, что во время работ по дому случайно отрезал себе два пальца болгаркой и самостоятельно не может добраться до лечебного учреждения, так как плохо себя чувствует и может потерять сознание за рулем.

Сообщив о случившемся в дежурную часть, автоинспекторы решили действовать незамедлительно и оперативно доставили белгородца в лечебное учреждение.