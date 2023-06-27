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НовостиОбщество27 июня 2023 14:22

Белгородские налоговики отменили проверки бизнеса в двух муниципалитетах региона

Речь идет о Шебекинском и Грайворонском округах
Алексей СЕРГУНИН

По предложению губернатора и решению оперштаба все мероприятия налогового контроля на территории этих округов временно приостановлены.

- Никакого обременения или дополнительных документов не выписываем, не тревожим налогоплательщиков, чтобы они могли в спокойной обстановке восстановиться, – уточнила руководитель УФНС по Белгородской области Наталия Попова.

Кроме того, в указанных муниципалитетах оказалось много предпринимателей, использующих патенты. Сейчас они или вообще не могут работать, или условия ведения бизнеса существенно изменились. В таком случае предприниматели в произвольной форме пишут заявление в налоговый орган. С этого момента их деятельность является приостановленной. При этом точечные проблемы крупного бизнеса региональное управление ФНС решает индивидуально и максимально лояльно.