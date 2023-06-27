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НовостиОбщество27 июня 2023 14:19

Дрифтовавшему на «Мерседесе» белгородцу выписали семь штрафов

Машину он одолжил у друга
Алексей СЕРГУНИН

В ряде региональных пабликов появилось видео, на котором в минувшую пятницу водитель «Мерседеса» дрифтовал на оживленном перекрестке возле микрорайона Солнечный в Старом Осколе. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность автомобилиста. Им оказался 29-летний староосколец, ранее не привлекавшийся к административной ответственности. Машину он одолжил у друга.

Теперь ему предстоит оплатить семь административных штрафов. Кроме того материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ направлен в суд для решения вопроса о лишении автомобилиста прав.