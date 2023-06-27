Стало известно, где в Белгороде в июле отключат горячую воду

Фото из телеграм-канала администрации Белгорода.

С 4 по 17 июля включительно отключат воду в домах в контурах котельных «Семашко» (район «Крейда»), «Щорса 55», а также на ул. Шумилова,12а (микрорайон «Новый»). Гидравлические испытания пройдут 4 - 5 июля. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Белгорода.

С 11 по 24 июля включительно будет отсутствовать горячая вода в домах, подключенных от котельной «Южная» (часть района Харьковской горы). Гидравлические испытания пройдут 12 - 13 июля. В домах в контуре котельной «СМР-1» (ул. Некрасова, Садовая, Студенческая), гидравлические испытания запланированы на 11 - 12 июля.

19 июля по 1 августа включительно будет перерыв в горячем водоснабжении у потребителей котельных «БЭМЗ», «Почтовая» (район «Крейда») и «3 Интернационала». Гидравлические испытания пройдут 19 - 20 июля.

Вся актуальная информация о летних отключениях горячей воды по ссылке. Напомним, что ремонты теплосетей и теплоисточников необходимы для надежного теплоснабжения жителей в зимний период.