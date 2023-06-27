Для детей из приграничных районов Белгородской области стартовала смена в «Артеке»

На седьмую смену этого года «Артек в кадре» в Международный детский центр отправились 160 ребят из нашего региона. Квоту выделили в Министерстве просвещения России. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Программа смены продумана так, чтобы за 21 день у детей была возможность принять участие во всех масштабных событиях артековской жизни. Каждый уже выбрал для себя профиль направление деятельности, которой будет заниматься на протяжении смены. Ребята посетят кружки дополнительного образования и психологические тренинги, будут купаться в море, заниматься спортом и проводить отрядные вечера со своими новыми друзьями и вожатыми.