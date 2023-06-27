В Белгородской области автоледи на «Гранте» сбила пешехода и скрылась с места аварии

По предварительным данным, вчера, 27.06, около 13:35 в Старом Осколе в районе дома № 6 ул. Стрелецкая 45-летняя женщина, управляя «Ладой Гранта», наехала на 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Автомобилистка скрылась с места происшествия, но впоследствии ее задержали. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Заза» с «Рено» пострадал 2-летний пассажир.