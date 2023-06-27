В Белгородской области потасовка на почве ревности едва не завершилась убийством

Злоумышленник нанес имевшимся у него при себе ножом удар в область шеи своему оппоненту. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Губкину СУСК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, 22 апреля этого года в ночное время обвиняемый вместе с потерпевшим находились на улице в одном из населенных пунктов Губкинского городского округа. Словесный конфликт завершился поножовщиной. Злоумышленник нанес имевшимся у него при себе ножом удар в область шеи своему оппоненту.

Потерпевший убежал с места происшествия и обратился за помощью к знакомым. В итоге его оперативно увезли в больницу, где оказали неотложную медицинскую помощь, что спасло ему жизнь. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 15 лет тюрьмы.