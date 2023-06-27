В Белгородской области в столкновении «Заза» с «Рено» пострадал 2-летний пассажир

По предварительным данным, вчера, 26 июня, около 11:20 в Губкине 33-летний водитель, управляя автомобилем «Заз», двигался со стороны улицы Революционной в направлении улицы Победы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В районе дома № 3 по улице Железнодорожной он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». В результате ДТП 66-летний водитель «Рено», а также 2-летний пассажир «Заза» получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородском районе пассажир угнал автомобиль у таксиста.