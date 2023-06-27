Более 1,7 тысячи пенсий по инвалидности назначили жителям Белгородской области в 2023 году

Страховые и социальные пенсии по инвалидности назначаются на основании данных Федерального реестра инвалидов без необходимости представления подтверждающих документов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Решение о назначении пенсии по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Уведомление направляется в течение трех рабочих дней в личный кабинет на портале Госуслуг или по почте, если у человека нет учетной записи на портале. После этого гражданину необходимо выбрать способ доставки пенсии. Соответствующее заявление также можно подать онлайн через личный кабинет на портале Госуслуг. Изменить его можно в любое время. Для его изменения можно в любое время подать новое заявление онлайн на портале Госуслуг, а также лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.