Жительница Белгородского района незаконно прописала четырех иностранцев

36-летняя жительница Белгородского района фиктивно поставила на учет в своем доме семью из четырех иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Фактически предоставлять им жилплощадь она не собиралась. Иностранцы по указанному адресу не проживали.

В соответствии со ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка не учет иностранного гражданина) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородка незаконно прописала в своей квартире десять иностранцев.