Белгородец вытащил из чужого кошелька семь тысяч рублей

В ОМВД России по Белгородскому району с заявлением о краже денег обратился 48-летний житель областного центра. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. Мужчина забыл кошелек в хлебном магазине. Обнаружив пропажу, он вернулся в торговый центр. Продавец вернула посетителю кошелек, но денег в нем уже не было.

Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 54-летний белгородец. По предварительным данным, он зашел в пустой магазин. Увидев оставленный возле кассы кошелек, злоумышленник открыл его и вытащил семь тысяч рублей. В этот момент в зал вернулась продавец. Подозреваемый передал его сотруднице торговой точки, сделал покупки и ушел. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.