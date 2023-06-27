Еще 277 белгородских детей отправились на Черное море

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

В числе участников трехнедельной смены - абсолютные победители конкурса «Время 31-х» среди 5-7 классов общеобразовательных учреждений региона, финалисты конкурса «Время 31-х» среди учащихся 8-10 классов общеобразовательных организаций и студентов 1-2 курсов организаций среднего профессионального образования, победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» и дети мобилизованных участников СВО и ребят из приграничных территорий области, а также школьники, которые находятся в трудной жизненной ситуации из всех муниципалитетов региона.

На протяжении всей смены ребят ждут культурно-массовые мероприятия, спортивные игры, купание в море и оздоровительные процедуры. А для участников конкурса «Время 31-х» пройдет долгожданный финал, где они поборются за главный приз – грант на реализацию своих проектов.