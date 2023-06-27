Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 8:45

Шебекинскую больницу Белгородской области продолжают восстанавливать после обстрелов

Строители приступили к ремонту фасада здания и входной группы
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Фото из телеграм-канала регионального правительства.

Ведется замена стеклопакетов. Новую тротуарную плитку уложат взамен поврежденной. Все работы планируется завершить до 1 августа. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

Параллельно дежурные врачи уже принимают пациентов. Люди обращаются с обострением хронических заболеваний, травмами, беременные женщины приходят на плановые осмотры.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Шебекино, который продолжительное время подвергался усиленной атаке ВСУ, возобновляют продуктовые магазины, аптеки, магазины стройматериалов и хозтоваров.