Белгородский курьер обманул двух воронежских пенсионерок более чем на один миллион рублей

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские полицейские во взаимодействии с коллегами из Белгородской области задержали очередного курьера телефонных аферистов. Им оказался 25-летний житель Старого Оскола. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В этом месяце в полицию обратились двое 90-летних жительниц Воронежа. В обоих случаях на домашние номера телефонов потерпевшим звонил неизвестный и, представляясь сотрудником МВД, сообщал о ДТП, виновником которого якобы является близкий родственник пенсионерок. Аферист предлагал обеспокоенным собеседницам решить проблему за деньги. Пенсионерки соглашались, сообщали свои адреса и передавали деньги прибывшему от имени лжеполицейского гражданину. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Задержанный пояснил, что работу курьера нашел по объявлению в одном из мессенджеров. Полученные от пенсионерок деньги он переводил своим кураторам через банковский терминал, оставляя себе процент. В соответствии с частью 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.