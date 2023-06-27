В Белгородской области строителя насмерть придавило толщей смеси песка и глины

Фото пресс-службы регионального Следкома.

По предварительным данным, что 24 июня этого года в Старом Осколе проводились работы по укладке в траншее канализационной трубы. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области. Внезапно осыпался грунт, и находившегося там мужчину придавило толщей смеси песка и глины. Он умер на месте пришествия.

Следственный отдел по Старому Осколу проводит комплекс проверочных мероприятий и экспертных исследований, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.