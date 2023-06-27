Белгородец украл с банковской карты друга 52 тысячи рублей

Подозреваемый перевел с кредитной карты товарища 52 тысячи рублей на свой счет, после чего обналичил их в ближайшем банкомате. Фото: Алексей СЕРГУНИН

46-летний житель Белгорода обратился в полицию с заявлением и хищении денег со счета кредитной карты. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 53-летний товарищ заявителя.

По предварительным данным, потерпевший передал во временное пользование другу оформленную на свое имя банковскую карту. Позже подозреваемый перевел с кредитной карты 52 тысячи рублей на свой счет, после чего обналичил их в ближайшем банкомате. Деньги он потратил на спиртное и продукты. В соответствии с п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишения свободы на срок до шести лет.