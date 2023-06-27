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НовостиСпорт27 июня 2023 6:51

Три защитника покинули белгородский «Салют»

Крикуненко уехал в Липецк, Ивантеев и Жилмостных – в Курск
Алексей СЕРГУНИН
Андрей Ивантеев.

Андрей Ивантеев.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Защитник Александр Крикуненко проведет следующий сезон в липецком «Металлурге». Крикуненко пришел в «Салют» в 2021 году. Он сыграл за нашу команду 58 матчей и забил пять голов.

Тем временем его коллеги по амплуа Денис Жилмостных и Андрей Ивантеев продолжат карьеру в курском «Авангарде». Денис выступал за «Салют» с 2020 года. Жилмостных сыграл за белгородцев 68 матчей и забил один гол. Андрей выступал за «Салют» с 2019 года. Ивантеев сыграл за нашу команду 113 матчей и забил 12 голов.

А пока «Салют» продолжает подготовку к сезону-2023/24. В Белгород на просмотр прибыли ещё несколько потенциальных новичков.