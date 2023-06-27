С 29 июня переселенцы из Шебекинского округа Белгородской области начнут получать единовременные выплаты

Порядка трех тысяч человек получат по 10 тысяч рублей, более 13 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 27 июня, в традиционном утреннем обращении в соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне в регион поступили средства из федерального бюджета на единоразовые выплаты пострадавшим переселенцам из Шебекинского округа.

- После выполнения всех необходимых финансовых процедур мы с четверга продолжим выплату. Порядка трех тысяч человек получат по 10 тысяч рублей, более 13 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей.

Вячеслава Владимирович добавил, что еще останется доформирование реестра тех жителей, которые не прописаны, но проживали на территории округа.

- Как обещал, мы после проверки каждого обращения проверим, если проживание было на территории, например, Шебекино и Новой Таволжанки, люди пользовались услугами поликлиники, дети ходили в детские сады и школы и проживали в том или ином жилом помещении, то мы определимся с источником финансирования и тоже произведем выплаты из внебюджетных источников. Надеюсь, что эти обещания мы сможем начать выполнять уже со следующей недели.