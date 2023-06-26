В Старом Осколе 9 июля пройдет городской фестиваль «БелМелФест»

Темой фестиваля в этом году выбрали «Микро и Макро». Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе 9 июля состоится фестиваль «БелМелФест». Глав-ный вдохновитель праздника – белый цвет, цвет мела, как ассоциация с Белгородской областью.

Темой фестиваля в этом году выбрали «Микро и Макро». Гости мероприятия смогут рас-смотреть мир природных ресурсов под микроскопом, а также сыграть в гигантские дженгу и шахматы.

Для горожан подготовили разнообразную развлекательную программу. Дети поучаствуют в конкурсе рисунков на асфальте, интерактивных занятиях и уличных играх, а взрослые смогут приготовить и попробовать «белые» десерты. Традиционно белгородские и приглашенные дизайнеры порадуют большими 3D-рисунками на асфальте.

Изюминкой фестиваля 2023 года станет сербская культурно-гастрономическая площадка, а также круглый стол, посвященный событийному туризму. В завершение «БелМелФеста» будет организован «Белый ужин», гости которого должны соблюдать «белый» дресс-код.

Напомним, что «БелМелФест» проводится в Белгородской области с 2015 года и является победителем премии в области событийного туризма Russian Event Awards.