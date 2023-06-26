За прошедшие выходные белгородские полицейские выявили 1423 нарушения ПДД Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские автоинспекторы за прошедшие выходные выявили 1423 нарушений Правил дорожного движения. Так, 54 автомобилиста сели за руль подшофе либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 15 из них ранее уже были лишены права управления. Сотрудники Госавтоинспекции отстранили их от управления транспортным средством. В отношении 3 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в состоянии опьянения.

97 административных материалов составлено в отношении автомобилистов, которые не предоставили преимущества пешеходам. В свою очередь, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 162 материала.

Кроме того, за неправильную перевозку несовершеннолетних к ответственности привлечено 78 водителей. Также 21 автомобилист выехал на встречку. А 161 водитель привлечен к ответственности за нарушение светопропускной способности автостекол.