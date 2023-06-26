Больше 160 белгородцев приняли участие в соревнованиях по уличным видам спорта

Фото: @beladm31.

В субботу, 24 июня, на скейт-площадке Центрального парка в Белгороде прошли соревнования по уличным видам спорта. В состязании приняли участие более 160 спортсменов. По сравнению с прошлым годом, участников зарегистрировалось вдвое больше.

В этом году зрелищные соревнования проводятся уже во второй раз. Участники в возрасте от 8 до 28 лет проявили себя в трех захватывающих направлениях — скейтборд, самокат и BMX.

Понаблюдать за экстремальными трюками собралось несколько сотен зрителей. В каждой дисциплине спортсмены подарили незабываемые впечатления. Для победителей состязаний организаторы подготовили денежные призы в трех секциях. За первое место — 5 тысяч, за второе — 3 тысячи и за третье место — 2 тысячи рублей.

Отметим, мероприятие прошло в рамках проекта «Экстремальная черта» при поддержке Росмолодёжь.Гранты.