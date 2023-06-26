В Белгородской области до конца недели сохранится дождливая погода

Сильные дожди 26 и 27 июня пройдут почти по всей Европейской части страны. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 июня, на территории Белгородской области будет мокро, местами пройдут сильные дожди. Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в се-кунду. Ночью в Белгороде и регионе температура воздуха не превысит +14 градусов. Днем воздух прогреется на 15-20 градусов тепла.

По информации руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильные дожди 26 и 27 июня пройдут почти по всей Европейской части страны. Помимо Белгородской, осадки ожидаются в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях, а также ливни с грозой пройдут в Челябинской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

А вот чрезвычайный уровень пожарной опасности, по словам эксперта, сохранится в Хабаровском крае, Якутии, Коми, а также Магаданской, Вологодской, Архангельской и Костромской областях.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона в такую погоду быть предельно осторожными на дорогах, соблюдать ПДД. А пешеходам запастись зонтом и внимательно осматривать участок пути – дорога может быть размытой.