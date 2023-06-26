Белгородские ученые запатентовали майонез на основе бобовых. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ученые белгородского университета разработали и запатентовали майонезный соус с нанотекстурированным тиамином (витамином В1). Он производится на основе аквафабы – жидкости, которая остается при варке бобовых.

Получают его при смешивании аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, добавляют наноструктурированный тиамин в количестве 0,05% от массы аквафабы. Технология позволяет изготавливать соус с полным отсутствием яичных продуктов. По свойствам и характеристикам такой продукт полностью соответствует Техническому регламенту на масложировую продукцию (Федеральный закон № 90-ФЗ).

- По сравнению с известными аналогами, получаемый предложенным способом продукт за счет наноструктурированного тиамина и аквафабы обладает повышенной биологической ценностью и содержит больше витаминов. Калорийность функционального майонезного соуса ниже, чем у майонеза, полученного по традиционной рецептуре, а его состав проще из-за отсутствия большого количества ароматизаторов, консервантов и антиокислителей, – рассказала доцент кафедры технологии продуктов питания НИУ «БелГУ», кандидат технических наук Нина Мячикова.

Помимо этого, разработанный способ позволит увеличить срок хранения продукта.