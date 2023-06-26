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НовостиОбщество26 июня 2023 13:11

Белгородские ученые запатентовали майонез на основе бобовых

Разработанный способ позволит увеличить срок хранения продукта
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские ученые запатентовали майонез на основе бобовых.

Белгородские ученые запатентовали майонез на основе бобовых.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Ученые белгородского университета разработали и запатентовали майонезный соус с нанотекстурированным тиамином (витамином В1). Он производится на основе аквафабы – жидкости, которая остается при варке бобовых.

Получают его при смешивании аквафабы, соли, сахара, растительного масла и горчицы, добавляют наноструктурированный тиамин в количестве 0,05% от массы аквафабы. Технология позволяет изготавливать соус с полным отсутствием яичных продуктов. По свойствам и характеристикам такой продукт полностью соответствует Техническому регламенту на масложировую продукцию (Федеральный закон № 90-ФЗ).

- По сравнению с известными аналогами, получаемый предложенным способом продукт за счет наноструктурированного тиамина и аквафабы обладает повышенной биологической ценностью и содержит больше витаминов. Калорийность функционального майонезного соуса ниже, чем у майонеза, полученного по традиционной рецептуре, а его состав проще из-за отсутствия большого количества ароматизаторов, консервантов и антиокислителей, – рассказала доцент кафедры технологии продуктов питания НИУ «БелГУ», кандидат технических наук Нина Мячикова.

Помимо этого, разработанный способ позволит увеличить срок хранения продукта.