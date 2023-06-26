В Белгородской области пять выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ

48 белгородских школьников получили максимум на экзамене.

В этом году пять белгородских школьников получили по 200 баллов за ЕГЭ по двум предметам. Среди них Артем Марченко (русский язык и химия) и Татьяна Василенко (русский язык и обществознание) из Алексеевского округа; Карина Клименко (русский язык и литература) из Старого Оскола; Дарья Колесникова (русский язык и химия) из Новой Таволжанки/; Екатерина Громова (русский язык и история) из Строителя.

- Многие из ребят готовились к экзаменам под грохот канонады. Они сдавали экзамены, а мы думали, как сберечь их жизни. И вот сейчас, подводя первые итоги успешной сдачи экзаменов, нам есть чем гордиться! Обладателями максимального количества баллов по ЕГЭ стали 48 выпускников. Кто знает, может, эта цифра увеличится, ведь еще 5 резервных дней для сдачи ЕГЭ, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, в Белгородской области продолжается сдача ЕГЭ в резервные дни. 26 июня выпускники сдают базовую и профильную математику, 27.06 - информатику, биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 28.06 – химию и обществознание, 29 июня – физику и историю. 1 июля станет резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам.