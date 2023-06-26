Гладков поручил привести в порядок пляж за УСК Хоркиной в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Этим летом на территории Белгородской области работает 124 пляжа. Основную часть уже проверили сотрудники Роспотребнадзора. Они изучили пробы воды и почвы. По объективным причинам несколько мест для купания в регионе пока закрыты. Так, в областном центре пляж на левом берегу откроется только в августе в связи с глобальной реконструкцией. В Белгородском районе также было запланировано обустройство пляжа в приграничной зоне, но из-за оперативной обстановки работы пока невозможны.

Среди мест отдыха, которые уже пользуются спросом у белгородцев, глава Белгородской области раскритиковал пляж за спорткомплексом Хоркиной. Вячеслав Гладков поручил мэру Белгорода в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией, так как люди купаются, а состояние пляжа оставляет желать лучшего.

- Люди купаются там каждый день. А начиная со стаи собак, которые там живут, перегородили дорогу и бросаются на всех. А идут бабушки с палочками для скандинавской ходьбы. И заканчивая мусором и состоянием песка. Уже в текущем году он должен соответствовать всем нормам. Пока там не очень хорошо. Не скажу, что там безобразие, но это не пляж, который не требует приложения усилий, - сказал Гладков.