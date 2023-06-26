В Белгородской области для педагогов пройдет обучение на случай ЧС

Власти Белгородской области прорабатывают новый формат обучения школьников приграничья к 1 сентября. Он может сочетать обычные уроки с онлайном и самоподготовкой. Рассматривается возможность вывоза учеников вглубь области для проведения очных уроков. Для этого определят предметы по «важности»: те, которые необходимо изучать в стандартном режиме, и те, что можно пройти онлайн.

Для возвращения к очному обучению важнейшим фактором станет усиление мер безопасности в образовательных учреждениях. Планируется ввести максимальный контроль или полный запрет третьих лиц на доступ в школы, детсады, колледжи. Специалисты проверят работу укрытий, а там, где нет подвалов, предусмотрят помещения без окон на первых этажах.

Для педагогов в августе проведут дополнительное обучение по поведению в сложных ситуациях, на случай ЧС. Тренировки организуют эксперты МЧС.