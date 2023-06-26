Маслодельный завод в белгородском Шебекино сегодня возобновил работу

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Во время еженедельного оперативного совещания 26 июня министр соцзащиты населения региона Елена Батанова доложила губернатору, что в ближайшее время на крупных предприятиях Шебекинского горокруга приступят к восстановительным и рабочим процессам.

Так, в июне не прекращали свою работу 169 крупных и средних производства округа. На сегодняшний день возобновить работу готовы 9 предприятий. Еще пять предпринимателей приступили к восстановлению торговых точек.

Уже с сегодняшнего дня начал работу Шебекинский маслодельный завод. А с 1 июля запустит производство макаронная фабрика.

- Шебекино уже приступает к полномасштабной работе на крупных предприятиях. Вся информация от работодателей будет размещена в местах массового пребывания людей, в том числе в ПВРах области и в отраслевых министерствах региона. На сегодня многие люди готовы вернуться, - сообщила Батанова.