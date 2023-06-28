Жителям Белгорода рассказали о пользе физической активности

Белгородцы смогут бесплатно проверить свое здоровье и получить рекомендации от врачей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В течение всего лета в Белгороде специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики будут проводить профилактические акции для горожан. Белгородцы смогут бесплатно проверить свое здоровье и получить рекомендации от врачей.

Так, в минувшие выходные возле КЦ «Октябрь»медики обследовали на уровень холестерина и глюкозы в крови порядка 60 человек. Каждый мог узнать свой индекс массы тела и получить консультации специалистов по выявленным факторам риска. Также жители региона приняли участие в мастер-классе по лечебной физкультуре, сделали гимнастику для суставов и упражнения для укрепления спины.

- Физическая активность в среднем на 30% предотвращает развитие онкологии молочной железы, толстой кишки и сахарного диабета. И даже при наличии этих диагнозов, она существенно улучшает уровень жизни больных, помогает справиться с уже имеющимися серьезными заболеваниям, – рассказал врач общей практики Алексей Воротников.